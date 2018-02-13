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Михаил Саакашвили просится обратно в Украину

Сегодня, 17:20

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого недавно вывезли из Украины в Польшу, в рамках сегодняшней пресс-конференции в Варшаве заявил, что он надеется вернуться в государство и предстать там перед судом.

Вчера, 12 февраля, украинские власти приняли решение выслать Михаила Саакашвили в Польшу. Именно из этого государства политик ещё осенью незаконно приехал в Украину, перейдя границу при помощи прорыва пограничников и полиции. Польская пограничная служба уже заявила, что Саакашвили находится в Варшаве.

Сегодня, 13 февраля, на своей пресс-конференции Михаил Саакашвили заявил, что если человек обвиняется в попытке госпереворота, то его из страны не высылают. Подобные преступления очень тяжки, поэтому судить политика должны в Украине, и чтобы он присутствовал на всех заседаниях. Затем Саакашвили заявил, что он хочет украинский суд, а также хочет вернуться в государство.

Политик также обратился к Генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой допустить его к следствию. Саакашвили добавляет, что он присутствовал абсолютно на всех допросах и заседаниях, заявляя, что он ещё вернётся в Украину, даже если его объявят в розыск.


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