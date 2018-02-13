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Силовики обсудили в Москве вопросы безопасности на ЧМ-2018

Сегодня, 17:06

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности во время проведения в России чемпионата мира по футболу летом этого года, обсудили члены Национального антитеррористического комитета под председательством директора ФСБ Александра Бортникова. Силовики в ходе заседания выделили ряд ключевых моментов, которые требуют доработки для совершенствования деятельности антитеррористических комиссий.

Участники встречи согласились с тем, что предложенные в ходе обсуждения меры позволят максимально защитить спортивные объекты, а также места массового скопления людей от террористической угрозы. В заседании приняли участие уполномоченные представители президента России в субъектах ЦФО, члены правительства, руководители силовых ведомств.

Ранее мы писали, что Ростов намерен закупить к ЧМ-2018 года 30 металлодетекторов, столько же рам к ним, а также другое оборудование для досмотра посетителей стадионов. На указанные нужды из регионального бюджета выделили 35 миллионов рублей.


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