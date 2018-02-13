Эксперт предрёк Сирии новую волну агрессии со стороны ИГИЛ* под «новым брендом»

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Боевые подразделения ИГИЛ* (Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), влившиеся в состав «Демократических сил Сирии» продолжат атаковать правительственные силы САР, считает политолог Александр Перенджиев. Эксперт подчеркнул, что под новым «брендом» террористы смогут свободно получать военную помощь со стороны США.

Ярчайшим примером развития подобного сценария специалист в области международных отношений считает недавнюю атаку вооружённой сирийской оппозиции на подконтрольные правительственным войскам территории. Ключевую роль в данной операции играли члены так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ*, которых готовили в том числе и военные специалисты из США. Перенджиев считает, что подобным образом террористы смогут легализоваться и принять облик «борцов за свободу и демократию».

Ранее ООН выступила с призывом полностью прекратить боевые действия на территории Сирии на один месяц. Сделать это, по мнению чиновников международной организации, необходимо в гуманитарных целях.