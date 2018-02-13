В сети появились фото летевших в силовиков на Майдане 2014 года пуль

Вчера, 22:15

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, опубликовал в своем Facebook-аккаунте пули, якобы выпущенные во время Майдана 2014 года по силовикам. Данные вещдоки так и не попали в руки Печерского суда, рассматривающего уголовные дела Януковича.

Пули, якобы выпущенные в украинских силовиков в ходе государственного переворота в 2014 году, юрист Александр Горошинский, также представляющий интересы Януковича, намеревался предоставить Печерскому суду Киева в ходе состоявшегося 7 февраля заседания. Однако адвокат не смог этого сделать, так как его удалили с рассмотрения уголовного производства бывшего президента Украины, возбужденного по факту расстрелов на Майдане.

Удаление из заседания Горошинского и отказ рассмотрения якобы выпущенных в силовиков пуль в качестве вещдоков являются поводами для обжалования решения Печерского суда Киева в ЕСПЧ, считает юрист Виталий Сердюк. В завершении сообщения представитель Януковича отметил, что действия обвинения мотивированы желанием скрыть факт использования на Майдане похищенного в Тернопольской и Львовской областях оружия.