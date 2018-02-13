VistaNews.ru


В сети появились фото летевших в силовиков на Майдане 2014 года пуль

Вчера, 22:15

Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, опубликовал в своем Facebook-аккаунте пули, якобы выпущенные во время Майдана 2014 года по силовикам. Данные вещдоки так и не попали в руки Печерского суда, рассматривающего уголовные дела Януковича.

Пули, якобы выпущенные в украинских силовиков в ходе государственного переворота в 2014 году, юрист Александр Горошинский, также представляющий интересы Януковича, намеревался предоставить Печерскому суду Киева в ходе состоявшегося 7 февраля заседания. Однако адвокат не смог этого сделать, так как его удалили с рассмотрения уголовного производства бывшего президента Украины, возбужденного по факту расстрелов на Майдане.

Удаление из заседания Горошинского и отказ рассмотрения якобы выпущенных в силовиков пуль в качестве вещдоков являются поводами для обжалования решения Печерского суда Киева в ЕСПЧ, считает юрист Виталий Сердюк. В завершении сообщения представитель Януковича отметил, что действия обвинения мотивированы желанием скрыть факт использования на Майдане похищенного в Тернопольской и Львовской областях оружия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.