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В СМИ сообщили об оружии в России, способном уничтожить Европу

Сегодня, 16:49

СМИ в Великобритании сообщили об испытаниях в России нового секретного оружия, которое способно уничтожить все Европейские страны.

 В Великобритании вышла статья, в которой сообщалось, что Российская Федерация сейчас тестирует новое, мощнейшее оружие. Они подразумевают многофункциональные истребители Су-57. По плану Министерства обороны страны ожидается, что эти самолеты поступят в Воздушно-космические силы РФ уже в 2019 году. Так, в случае возникновения конфликта, Россия, при помощи данного оружия сможет нанести Европе непоправимый ущерб.


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