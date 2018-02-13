В СМИ сообщили об оружии в России, способном уничтожить Европу

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СМИ в Великобритании сообщили об испытаниях в России нового секретного оружия, которое способно уничтожить все Европейские страны.

В Великобритании вышла статья, в которой сообщалось, что Российская Федерация сейчас тестирует новое, мощнейшее оружие. Они подразумевают многофункциональные истребители Су-57. По плану Министерства обороны страны ожидается, что эти самолеты поступят в Воздушно-космические силы РФ уже в 2019 году. Так, в случае возникновения конфликта, Россия, при помощи данного оружия сможет нанести Европе непоправимый ущерб.