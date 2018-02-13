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В Минобороны РФ сообщили о подготовке «ан-Нусрой»* в Идлибе провокации

Сегодня, 15:07

Официальные представители Минобороны России сообщили о подготовке террористической группировкой «Джабхат ан-Нусра»* провокации в провинции Идлиб (Сирия). Разучившись поддержкой организации «Белые каски», боевики планируют использовать против мирного населения химическое оружие.

О готовящейся провокации представителям российского оборонного ведомства сообщил житель сирийского населенного пункта Серакаб (провинция Идлиб), ставший свидетелем ввоза в городок 20 баллонов химического оружия. Предполагается, террористы «Джабхат ан-Нусра»* и сторонники «Белых касок» планируют использовать против местного населения хлор.

Готовящие провокацию боевики отрепетировали оказание первой медицинской помощи на якобы отравившихся потерпевших, использовав специальные средства индивидуальной защиты. Отмечается, все происходящее в Серакабе снимали люди с профессиональным оборудованием. Между дублями некие корреспонденты созванивались с англоязычными сообщниками, подытожил житель сирийской провинции Идлиб. Минобороны РФ выразило сильную обеспокоенность полученным предупреждением.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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