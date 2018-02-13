Гордон считает Грудинина недостаточно смелым для выборов

Сегодня, 14:14

Екатерина Гордон, бывший кандидат в президенты России 2018 года, считает Павла Грудинина из КПРФ недостаточно смелым для выборов. Об этом она заявила в пресс-центре НСН.

По словам Екатерины Гордон, если бы Павел Грудинин принимал участие в честных президентских выборах, то он вполне мог выиграть их. Она считает его недостаточно смелым и опасливым, чтобы быть в реальной борьбе.

Екатерина Гордон славится своим характером и после снятия своей кандидатуры с российских выборов заявила, что не намерена голосовать и призвала своих сторонников последовать ее политическому примеру. Гордон намерена создать «Конституционно-демократическую партию РФ». Выборы главы государства пройдут 18 марта и практически все эксперты уверенны, что победителем выйдет неизменный Владимир Путин. Одним из самых интересных конкурентов ему является Ксения Собчак, которая называет себя кандидатом против всех.