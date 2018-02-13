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Экс-чиновники Дагестана предстанут перед судом по новым делам

Сегодня, 14:06

Бывших чиновников Дагестана привлекут к уголовной ответственности по новым делам. Известно, что это 8 эпизодов взяточничества.

 Арестованные 5 февраля экс-глава республиканского правительства Абдусамад Гамидов со своими заместителям Раюдином Юсуфовым и Шамилем Исаевым, а также бывший министр образования Шахабас Шахов предстанут перед судом по новым уголовным делам, касающихся коррупции. Однако на данный момент только трое из задержаних получили подобные обвинения.
Как известно, в Дагестане в ходе специальной проверки московской комиссии были задержаны экс-чиновники после того, как в их домах был проведен обыск.


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