Блогеры посмеялись над СБУ за арест Саакашвили в ресторане Киева

Вчера, 23:35

Недавний арест СБУ Михаила Саакашвили в центре Киева вызвал у блогером только иронические высмеивания. Этот акт следственного мероприятия состоялся в элитном ресторане столицы Украины, и трапезничающий оппозиционер мог запросто подавиться едой.

На страницах социальной сети пользователи обсуждают активно произошедшее задержание грузинского оппозиционера в Киеве Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ. Спецназовцы ворвались в зал элитного ресторана в Киеве и «взяли» политика просто из-за стола. Блогеры откровенно посмеялись над этим фактом, так как можно было хоть дать Саакашвили доесть грузинское блюдо.

Дело в том, что силовики могли провоцировать даже вероятную гибель политика. Ведь он принимал пищу, а от радикального поведения сотрудников спецподразделения СБУ Михаил мог запросто подавиться. Также не могут успокоиться и единомышленники Саакашвили. Они намерены препятствовать подобным выходкам украинских властей.