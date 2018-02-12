VistaNews.ru


В Южной Корее по радио передали секретное послание для шпионов

Вчера, 22:27

Накануне Олимпиады 2018 в Пхенчхане через радио шпионы Северной Кореи получили зашифрованное послание. Смысл письма не известен.

Известно, что трансляции начались за несколько дней до Олимпиады. На фоне мелодичной оперной музыки, женщина с низким голосом четко называет последовательность чисел. Трансляции ведутся с территории КНДР, однако определить кто именно является отправителем не удается. Длительность трансляций около шести с половиной минут. Аналитики считают, что сообщения адресованы шпионам Северной Кореи, работающих под прикрытием на территории соседней Южной Кореи. Юридически, страны находятся в состоянии войны с 1953 года. Однако на Олимпийских играх 2018 года сборные Северной и Южной Кореи впервые выступят в составе одной сборной.

О чем думает лидер КНДР, непонятно. Стоит напомнить, что в преддверии зимних игр в Северной Кореи прошел военный парад, посвященный 70-летию Народной армии Кореи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.