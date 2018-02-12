В Южной Корее по радио передали секретное послание для шпионов

Вчера, 22:27

Накануне Олимпиады 2018 в Пхенчхане через радио шпионы Северной Кореи получили зашифрованное послание. Смысл письма не известен.

Известно, что трансляции начались за несколько дней до Олимпиады. На фоне мелодичной оперной музыки, женщина с низким голосом четко называет последовательность чисел. Трансляции ведутся с территории КНДР, однако определить кто именно является отправителем не удается. Длительность трансляций около шести с половиной минут. Аналитики считают, что сообщения адресованы шпионам Северной Кореи, работающих под прикрытием на территории соседней Южной Кореи. Юридически, страны находятся в состоянии войны с 1953 года. Однако на Олимпийских играх 2018 года сборные Северной и Южной Кореи впервые выступят в составе одной сборной.

О чем думает лидер КНДР, непонятно. Стоит напомнить, что в преддверии зимних игр в Северной Кореи прошел военный парад, посвященный 70-летию Народной армии Кореи.