Совладелец компании Yota стал спонсором Собчак

Вчера, 22:24

Как стало известным, Ксения Собчак для своей предвыборной президентской компании получила спонсорство от Сергея Адоньева, известного в качестве одного из соучредителей компании Yota. Сообщение об этом сделала сама телеведущая.

Впрочем, она сделала это не своими устами, а представителями своего штаба. Те сообщили, что переговоры Собчак с Адоньевым длились продолжительное время, но закончились успешно.

Сумма финансирования, которую данный бизнесмен выделил на предвыборную компанию Ксении, остаётся неизвестной. Политологи даже не решаются огласить порядок суммы, которую она получила от него для своих политических амбиций.

В то же время они склоняются к выводу, что среди всех спонсоров Собчак именно Сергей Адоньев является наиболее состоятельным. Его личный бизнес, согласно данным Forbes, оценивается в 800 млн долларов. Адоньев по данному вопросу отказывается отвечать на свои мобильные номера.

Как сообщается, Собчак в предвыборных мечтаниях сообщил о поддержке также Сергей Галицкий. Он известен в качестве совладельца «Магнита».

Центральные СМИ, заинтересовавшись данным фактом, уже направили свои запросы в адреса данных бизнесменов. Ответы пока, в том числе от Адоньева, не получены.