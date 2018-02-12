Тимошенко обвинила Порошенко в аресте Саакашвили в Киеве

Вчера, 22:07

Лидер политдвижения «Батькивщина» Юлия Тимошенко официально заявила, что к задержанию Саакашвили причастен Порошенко. Именно президент Украины дал лично приказ спецслужбам.

Тимошенко в сети написала, что данный поступок послужил самым унизительным актом для Украины. Политик призвала Петра Порошенко не унижать страну, а постараться приложить все усилия и не трогать Саакашвили, оставив в покое оппозщиционера вместе с его семьей. Лидер «Батькивщины» сообщила, что именно Петр Порошенко стал инициатором ареста бывшего губернатора Одесской области. Без его приказа силовики бы ничего не смогли ничего сделать с грузинским лидером, а так он снова под прицелом камер.

12 февраля Михаил Саакашвили оказался в наручниках силовиков в центе Киева. Оппозиционера в срочном порядке на чартерном самолете отправили на территорию Польши. Единомышленники Саакашвили могут отреагировать достаточно радикально на такое поведение властей.