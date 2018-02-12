Саакашвили при задержании громко кричал

Вчера, 21:59

Михаил Саакашвили при своём задержании в Киеве, как сообщается местными СМИ, громко кричал. Данный факт, проинформировали местные источники, произошёл при его аресте, когда он находился в ресторане «Сулугуни».

Первые сведения об этом были переданы именно сотрудниками заведения. Саакашвили кричал, когда туда прибыли украинские силовики, и пытался им активно сопротивляться. Как сообщается, всё действо было очень быстрым. Оно заняло не более двух минут.

В «Сулугуни», где был Саакашвили, «вломилось» одновременно до 25 вооружённых человек. Охрана заведения была ими моментально «посажена на пол».

Саакашвили находился на втором этаже «Сулугуни», где отведены помещения для особо почётных гостей. «Посетители» сразу же последовали туда, целенаправленно и именно к бывшему главе Грузии.

Как сообщают очевидцы, его бесцеремонно «заломали», несмотря на его крики и вывели через помещения чёрного хода. Больше никто в ходе акции задержан не был.

Официантка рассказала СМИ, все посетители были очень напуганы и после данного инцидента предпочли, рассчитавшись, удалиться из заведения, не доев блюд.

Женщина-администратор проинформировала, Саакашвили пытался скрыться, воспользовавшись чёрным ходом, но ему этого не позволили.

Он при задержании громко кричал, когда украинские силовики волокли его по ступенькам. Подробности уточняются.