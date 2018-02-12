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Дональд Трамп запросил $24 млрд для развития ядерной триады

Вчера, 20:59

Дональд Трамп в новый проект бюджета на 2019 год запросил включить 24 млрд долларов на усовершенствование ядерной триады.

Глава США Дональд Трамп, после ознакомления с проектом бюджета на следующий финансовый год, предоставленный сегодня администрацией страны, запросил выделить 24 миллиарда долларов министерству обороны страны на модернизацию и поддержание ядерной триады. Теперь данное предложение будет рассмотрено конгрессом, который определит необходимость внесения таких поправок.

Новый финансовый год в США начнется в октябре 2018 года.

В феврале Пентагоном была обнародована ядерная концепция США, где повышенное внимание уделялось развитию ядерных сил в Российской Федерации, а к другим потенциальным угрозам отнесли Китай, КНДР и Иран.

Ядерная триада включает межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки, а также бомбардировщики.


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