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Рамзан Кадыров преподал настоящий урок лично для Саакашвили

Вчера, 19:44

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал своеобразный урок для экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Оппозиционная политика привела к тому, что он стал преступником в глазах правительства Украины.

Рамзан Кадыров прокомментировал происходящее на Украине относительно Михаила Саакашвили. В своем микроблоге чеченский лидер написал, что политические взгляды Михаила не давали никому из правителей беспокойства до определенного момента. Сначала грузинский экс-глава был желанным на Украине человеком.

Но с момента ухода его в оппозицию, он стал преступником в глазах представителей украинской власти. Таким образом, Рамзан Кадыров преподал Саакашвили урок, указав ему на неправильность хода его политических взглядов. Но возможно ли возобновление обстановки с оппозиционером, даже если он изменит свое отношение к идеологии, пока останется загадкой.


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