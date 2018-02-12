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В Госдуме РФ обсудили закон о блокировке приложений для смартфонов

Вчера, 19:33

Госдума России рассмотрела новый закон о блокировке приложений на смартфонах. Согласно содержанию нормативного акта, весь пиратский контент будет ограничен от пользователя.

Депутаты Госдумы России провели обсуждение нового законопроекта, касающегося защиты пользователей от пиратского контента. Главным методом спасения политики называют полную блокировку приложений на смартфонах, которыми продолжают пользоваться владельцы. На очередном пленарном заседании был поднят вопрос о защите граждан от незаконного распространения пиратской видео- и аудиоинформации.

Ранее депутаты Госдумы уже оговаривали эту сферу интернета, но чтобы запретить известным провайдерам запуск нелегальных ресурсов, нужно сделать достаточно много, вплоть до проведения доказательной базы. Поэтому политики видят резон в том, чтобы просто оградить россиян от приложений, с помощью которых они могут смотреть бесплатно фильмы, видео или слушать музыку. Официальная судьба нового законопроекта пока не освещена, но процент того, что нормативный документ будет принят, очень высок.


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Дмитрий
Вчера, 19:49

В стране не могут сделать простейшего телефона,не говоря уже про телевизор и компьютер,90% населения компьютер может только включить,но зато есть цифровая экономика,цифровое правительство,а депутаты заняты защитой непонятно чьих интересов.

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