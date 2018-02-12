Сенатор об украинском шпионе в Крыму: «Никак не уймутся»

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Украина до сих пор не смирилась с тем фактом, что Крым имеет российский статус, заявил сенатор Сергей Цеков, представляющий в Совете Федерации данный регион. Таким образом политик прокомментировал задержание в Симферополе украинского гражданина, которого ФСБ обвиняет в шпионаже в пользу спецслужб соседнего государства.

Парламентарий напомнил, что это уже не первый случай задержания в регионе диверсантов из Украины. Цеков также высказал уверенность, что подобная тенденция свидетельствует о том, что украинские спецслужбы продолжают проявлять активность в Крыму. При этом основной целью их, по мнению сенатора, являются вооружённые подразделения России в регионе, такие как Черноморский флот РФ. Отдельно политик обратил внимание на высокий профессионализм органов безопасности в республике.

Ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал задержание украинского шпиона в Симферополе. По мнению чиновника, большое различие в квалификации диверсантов из Украины и сотрудников спецслужб России практически не оставляет шансов агентам соседнего государства для дестабилизации обстановки на полуострове.