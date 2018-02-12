Саакашвили увезли в аэропорт Борисполь для дальнейшей депортации

Сегодня, 18:30

В Киеве сотрудники спецслужб задержали и доставили силой в столичный аэропорт Борисполь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам сторонников оппозиционного украинского политика, его пытаются депортировать из страны.

Представители экс-губернатора Одесской области уверены, что силовики предпримут попытку усадить Саакашвили в самолёт, следующий рейсом из Киева в Варшаву. Рейс отправляется в эти минуты. Сторонники политика уже направляются в аэропорт, но, вероятнее всего, не успеют до вылета самолёта. В украинском сегменте социальных сетей активно призывают блокировать работу воздушной гавани и помешать правоохранителям выдворить Саакашвили из Украины.

Напомним, что Михаила Саакашвили задержали сегодня вечером в одном из элитных ресторанов Киева. Позже сторонники экс-президента Грузии заявили об опасности его депортации в Польшу. Силовики подобную информацию пока не комментируют