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Эксперт: Саакашвили скоро отпустят по приказу США

Сегодня, 18:21

Эксперт сообщил, чем может закончиться официальное задержание полицией Михаила Саакашвили на Украине. Он уверен, что это все ради пиара самого экс-губернатора.

Отряд Госпогранслужбы Украины «Дозор» провел официальное задержание бывшего губернатора Михаила Саакашвили. После некоторых наблюдений один из политических экспертов сообщил, какова дальнейшая судьба может ожидать радикального протестанта.

Эксперт подчеркнул, что Саакашвили скорее всего будет отпущен, как только поступит такой приказ из США. Дело в том, что сам задержанный ожидает, что его единомышленники снова начнут протестовать активно против его ареста. Хотя сам Аваков, глава МВД Украины, скорее всего и организовал это задержание, так как имеет свою неприязнь к грузинскому политику.


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