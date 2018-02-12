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В МВД Украины подтвердили факт задержания Саакашвили

Сегодня, 18:21

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко дал комментарии по поводу задержания Михаила Саакашвили. Чиновник подтвердил факт блестящей операции по поимке «Михо». В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взятия оперативниками Саакашвили.

В Сети появился короткий ролик, который подтверждает, что в одном из ресторанов столицы Украины оперативники смогли «повязать» одиозного политика Михаила Саакашвили. На видео плохо видно фигуры и лица людей, но для непонятливых Саакашвили обвели красным кругом.

Информацию о задержании бывшего грузинского лидера подтвердили в Министерстве Внутренних Дел Украины со ссылкой на Антона Геращенко.

«Бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили неизвестные схватили и увезли в неизвестном направлении», - подписан ролик с «Михо».


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