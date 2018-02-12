Порошенко отказался вмешиваться в экстрадицию Саакашвили

Сегодня, 18:17

Пётр Порошенко объявил, что Михаил Саакашвили, в прошлом губернатор Одессы, не может больше участвовать в делах политики Украины. Его могут выслать из страны, но президент не желает вмешиваться в решение об экстрадиции Саакашвили.

Лидер Украины объясняет это тем, что по законодательству страны только граждане Украины могут быть политическими деятелями. Отметим, что Саакашвили имеет грузинское гражданство.

Также в интервью президент утверждает, что Михаил Саакашвили пошел против закона не только в Украине: он был осуждён еще в своей стране.

Пётр Порошенко не желает разбираться с делом бывшего губернатора, считая это заботами Государственной миграционной службы.

Напомним, что недавно стало известно о задержании Саакашвили в Киеве. Политолог Олег Соскин выразил свои мысли о сложившейся ситуации. По его словам, отстранение от политической деятельности Саакашвили вызовет возмущение у тех, кто не поддерживает самого Порошенко.