Соратники Саакашвили сообщают о его депортации из Украины в Варшаву

Сегодня, 17:36

Соратница Михаила Саакашвили сообщает о намерении властей Украины депортировать задержанного лидера партии «Рух правых сил». Информацию СМИ сообщила Лиза Богуцкая. По ее словам, из «Борисполя в 17:25 по Украине отправят Саакашвили рейсом «Киев-Варшава».

Лиза Богуцкая собирается отстаивать Михаила Саакашвили у властей Киева. Такое заявление появилось в последний час. Причиной стало задержание политика и его депортация в Польшу.

Женщина заявила, что намерена собрать силы для препятствования властям совершить принудительное выдворение одиозного политика «Михо». Также известно, что лидер украинской партии «Рух правых сил» должен вылететь в соседнюю Польшу рейсом в 17:25 по Украине рейсом до Варшавы.