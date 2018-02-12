VistaNews.ru


Милонов поделился секретом вкусных и полезных блинов

Сегодня, 17:09

Виталий Милонов поделился секретом приготовления вкусных и полезных блинов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал, что очень любит блины, особенно с ветчиной и сыром, и умеет их готовить сам. Он также напомнил всем, что их необходимо замешивать на хорошем молоке, а для жарки выбирать качественное масло, и только тогда они принесут организму лишь пользу, а не вред.

Необходимо избегать трансжиров и смесей для блинов, которые не перевариваются в организме и наносят ему большой вред. Для приготовления блинов надо брать нормальные продукты и молоко.

Виталий Милонов признался, что ежегодно, согласно собственной традиции, он готовит блины с икрой, которые затем приносит в какой-нибудь приют для бездомных в Петербург.

С 12 февраля по 18 февраля в России пройдет традиционная Масленая неделя, главным блюдом которой считают блины.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.