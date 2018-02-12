Милонов поделился секретом вкусных и полезных блинов

Сегодня, 17:09

Виталий Милонов поделился секретом приготовления вкусных и полезных блинов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал, что очень любит блины, особенно с ветчиной и сыром, и умеет их готовить сам. Он также напомнил всем, что их необходимо замешивать на хорошем молоке, а для жарки выбирать качественное масло, и только тогда они принесут организму лишь пользу, а не вред.

Необходимо избегать трансжиров и смесей для блинов, которые не перевариваются в организме и наносят ему большой вред. Для приготовления блинов надо брать нормальные продукты и молоко.

Виталий Милонов признался, что ежегодно, согласно собственной традиции, он готовит блины с икрой, которые затем приносит в какой-нибудь приют для бездомных в Петербург.

С 12 февраля по 18 февраля в России пройдет традиционная Масленая неделя, главным блюдом которой считают блины.