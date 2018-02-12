Меркель и Си Цзиньпин скорбят по погибшим в авиакатастрофе Ан-148

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Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель глубоко скорбит по поводу гибели 71 человека, которые находились на борту самолета Ан-148 во время авиакатастрофы в Подмосковье. Свои чувства она выразила в телеграмме Владимиру Путину.

Напомним, что вчера рейсовый самолет авиакомпании «Саратовские линии» Ан-148 потерпел крушение буквально через пару минут после взлета из аэропорта Домодедово в Москве и разбился в Раменском районе. На борту самолета были 71 пассажир, в том числе трое детей. Никто не выжил. Ан-148 летел по рейсу Москва-Орск.

В телеграмме Ангела Меркель глубоко соболезнует потерям родственников погибших. Делится тем, что новость об такой страшной авиакатастрофе тронула многих жителей Германии.

От имени своего народа и от себя лично выразил скорбь по погибшим 11 февраля и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В тот же день Ли Кэцян, руководитель Государственного совета КНР, отправил телеграмму с выражением скорби российскому коллеге Дмитрию Медведеву.