VistaNews.ru


Меркель и Си Цзиньпин скорбят по погибшим в авиакатастрофе Ан-148

Сегодня, 16:52

Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель глубоко скорбит по поводу гибели 71 человека, которые находились на борту самолета Ан-148 во время авиакатастрофы в Подмосковье. Свои чувства она выразила в телеграмме Владимиру Путину.

Напомним, что вчера рейсовый самолет авиакомпании «Саратовские линии» Ан-148 потерпел крушение буквально через пару минут после взлета из аэропорта Домодедово в Москве и разбился в Раменском районе. На борту самолета были 71 пассажир, в том числе трое детей. Никто не выжил. Ан-148 летел по рейсу Москва-Орск.

В телеграмме Ангела Меркель глубоко соболезнует потерям родственников погибших. Делится тем, что новость об такой страшной авиакатастрофе тронула многих жителей Германии.

От имени своего народа и от себя лично выразил скорбь по погибшим 11 февраля и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В тот же день Ли Кэцян, руководитель Государственного совета КНР, отправил телеграмму с выражением скорби российскому коллеге Дмитрию Медведеву.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.