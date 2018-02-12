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ФСБ: Украинских шпионов будет ожидать тяжелое наказание

Сегодня, 16:49

Украинских шпионов ждет тяжелое наказание. Такое заявление сделал генерал-майор ФСБ  Александр Михайлов.

Во время брифинга генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал о работе, которую проводят в ведомстве по выявлению украинских шпионов, орудующих на российской территории. Он отметил, что особенно много их находится на крымском полуострове. Также генерал сообщал, что особого отношения к нарушителям границы РФ после их поимки не будет, а ждет их суровое наказание.

Михайлов заявил, что по его личному мнению, с украинскими шпионами не нужно церемониться. К ним необходимо применять существующие правила игры, понятные для всех.

Также в докладе генерал предположил, что шпионской деятельностью могут заниматься и жители Крыма, которые не согласны с его возвращением в состав России. Сообщается, что украинские шпиону чаще всего стараются добыть информацию о состоянии частей и соединений российской армии в Крыму. Эта информация не является закрытой, ознакомиться с ней можно в интернете, а зачем украинские спецслужбы разворачивают вокруг этого целые операции, Михайлов понять не может.

Напомним, что сегодня 12 февраля появилась информация о том, что в Симферополе сотрудниками ФСБ произведено задержание гражданина Украины Константина Давыденко, который подозревается в добыче разведданных. Известно, что задержанный собирал информацию о работе ФСБ, а также Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Утечка такой информации могла нанести прямой ущерб безопасности России.


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