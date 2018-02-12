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Власти Крыма прокомментировали задержание украинского шпиона

Сегодня, 15:58

Низкое качество подготовки украинских шпионов, а также высокая квалификация спецслужб России не оставляет ни единого шанса диверсантам из Украины в Крыму, считает вице-премьер республики Дмитрий Полонский. Комментируя задержание в Симферополе гражданина соседней страны Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже, чиновник отметил, что подобные ему люди ошибаются, думая, что останутся безнаказанными.

Полонский подчеркнул, что разброс в уровне подготовки шпионов и сотрудников ФСБ в регионе настолько велик, что у первых не остаётся никакого шанса дестабилизировать обстановку в регионе. Вице-премьер Крыма заметил, что полуостров особенно важен для украинской разведки в преддверии президентских выборов, поэтому задержание Давыденко не вызывает большого удивления.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины. В ведомстве пояснили, что у них есть серьёзные доказательства того, что задержанный причастен к проведению шпионажа в пользу Киева. Якобы Давыденко собирал на территории полуострова сведения, которые составляют государственную тайну и передавал их спецслужбам Украины.


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