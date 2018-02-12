На борьбу с ИГ Ирак потратил 46 миллиардов долларов

Сегодня, 15:04

Террористическая организация «Исламское государство»* наносит ущерб мирной жизни в различных странах. Так, стало известно, что Ирак потратил на борьбу с ИГ 46 миллиардов долларов.

Иракские власти сообщают, что ущерб от деятельности международной коалиции США, который нанесен инфраструктуре их государства за время проведения антитеррористической операции, направленной против боевиков организации «Исламское государства»* (запрещена на территории России), составил порядка 46 миллиардов долларов.

Международные экономические эксперты вывели данную сумму, подсчитав ущерб, который повлекли за собой разрушения жилых и административных зданий, гражданской инфраструктуры. Сообщается, что для проведения данных просчетов использовались спутниковые снимки, ресурсы из социальных сетей, а также заключения экспертов, которые работали в Ираке.

Также известно, что есть еще и дополнительные расходы, которые связанны с проведением трехлетней войны с боевиками ИГ*, которые оцениваются специалистами в размере 88 миллиардов долларов. Все эти средства можно было бы направить на развитие промышленности, социальной инфраструктуры, медицины и науки.