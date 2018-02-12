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Призывы байкотировать выборы Президента не слышали более 70% россиян

Сегодня, 14:15

Фонд «Общественное мнение» опросил россиян о байкоте на предстоящие выборы. По результатам опроса, 71% россиян о байкоте не слышали.

ФОМ – это российская некоммерческая организация, которая занимается социологическими исследованиями. Фонд провел опрос 3-4 февраля, где приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов Российской Федерации.

Участников опроса спросили о том, как они относятся к байкоту, на что 51% выбрал отрицательный вариант. Положительно отнеслись всего 5% опрошенных.

Бойкотировать выборы призывает политик Алексей Навальный, об этом знает лишь 17% жителей России. Избирателей призывали не приходить на выборы президента 18 марта. Митинг прошел 28 января со сторонниками Навального. В акциях по России приняли участие всего пять тысяч человек.


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