Софвед: Ан-148 упал по вине человека

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Совфед России рассматривает версии гибели Ан-148. По мнению политиков, к разным предположениям нужно относиться с осторожностью.

По мнению представителя комитета по обороне Алексея Кондратьева, такие серьезные версии, как теракт или взрыв на борту самолета, должны внимательно проверяться следственными органами. Он заметил, что к настоящему моменту нет данных о взрыве или саморазваливании рейса, потому как последнее удалось бы увидеть на фото и видое, которые массово публикуют в сети. Также чиновник отметил, что очевидцы, которые наблюдали крушение, могли бы в таком случае увидеть, как Ан-149 рушился в воздухе перед падением. По мнению Кондратьева, все дело в ошибках пилотирования или в самой технике.

Ранее в Подмосковье спустя несколько минут после взлете разбился самолет, направлявшийся в Орск. Пассажиры и члены экипажа погибли в результате катастрофы.