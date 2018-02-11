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Бабушка Саакашвили в свое время спасла жизнь Сталину

Вчера, 23:04

Совсем недавно Михаил Саакашвили, в прошлом президент Грузии и губернатор Одесской области, посетил премьеру фильма «Смерть Сталина». Свое мнение о просмотренном высказал в социальной сети Facebook. Вместе с этим рассказал удивительную историю о том, как его прабабушка спасла Сталина от смерти.

Как рассказывает сам Саакашвили, его прабабушка, которую звали Тамара, «спасла Сталина от царских жандармов», выведя его из дома успешного промышленника, который являлся её отцом. За что Иосиф Виссарионович Сталин отблагодарил ей убийством отца и брата. Кто был этим промышленником, сколько было лет в тот момент Сталину, где и когда это происходило — неизвестно. Фильм экс-губернатор назвал «суперкрутым».


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