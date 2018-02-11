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В Иране представлена новая баллистическая ракета

Сегодня, 16:11

Агентство Fars сообщает, что в честь 39-й годовщины исламской революции в Тегеране было презентовано новое оружие. Баллистическая ракета «Кадр» (Qadr) презентована общественности.

Новая жидкотопливная баллистическая ракета попала под прицел папарацци на 39-й годовщине исламской революции. Оружие представлено в Тегеране. Известно, что разработчики рассмотрели возможность ее запуска из подвижной пусковой установки и из пусковой шахты. Из характеристик модели известно, что дальность полета равна 2 тыс. км.

Новинка может включать разделяющую часть для использования при поражении целей. К слову, баллистическая ракета – это разновидность ракетного оружия. Большую часть полёта агрегат совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении.


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