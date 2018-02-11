ДНР узнала о подготовке ВСУ к боевым действиям в городе

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Заместитель командира оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин заявил о подготовке иностранными инструкторами украинских подразделений вооруженных сил к городскому бою.

По словам Басурина, недавно в Артемовск приехала команда инструкторов, которые намерены подготовить 54-ю отдельную механизированную бригаду к проведению военных действий на территории города. Помимо этого, украинские силовики готовятся к зачистке нескольких малых населенных пунктов.

Данная информация является свидетельством того, что украинское правительство не собирается решать конфликт на Донбассе мирным способом. Также добавлено, что возможная атака ВСУ может привести к многочисленным жертвам среди мирных жителей и разрушению городов Донбасса.