Минобороны РФ разместило снимок летящего Ту-95МС

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Министерство обороны РФ разместило уникальный снимок летящего бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

На официальном аккаунте Министерства обороны РФ в Twitter был размещен снимок полета в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, самого скоростного самолета с винтовыми двигателями в мире.

На фотографии видно, как авиатранспортное средство, которое представители НАТО прозвали Bear "Медведь", рассекает плотные облака, а после себя оставляет длинный след, напоминающий глубокую траншею.

Модернизированный бомбардировщик Ту-95МС, единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями на сегодняшний день, представляет собой носитель крылатых ракет большой дальности Х-55. Протяженность самолета в длину и размах его крыльев составляют 50 метров. При этом, его наибольшая взлетная масса достигает 185 тонн, а максимальная скорость составляет 830 км/ч.