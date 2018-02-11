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Китай засекретил подготовку к войне с США

Сегодня, 12:31

Американские журналисты рассекретили тайный план китайцев по уничтожению США. В материалах, опубликованных в издании National Interest, говорится, что сейчас в КНР реализуют стратегию, разработанную китайским полководцем Сунь Цзы еще 2500 лет назад. Они подразумевает под собой полное уничтожение территории США.

Эксперты рассказали также о развитии войны между Китаем и США. В первую очередь КНР начнет блокировать высокоточное оружие американской армии, чтобы обезопасить свои территории. Для осуществления этого плана Китай начнет выводить из строя американские системы обработки данных. В результате американская армия не сможет в штатном порядке осуществлять оборону и все действия будут напоминать хаотичные движения. Соответственно армия США не сможет нанести точные удары.

Такую стратегию американцы использовали в операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году. Китай воспользовался этим опытом и включил его в свою стратегию по уничтожению США. Кроме того, в борьбе с Америкой Китай применит новые технологии с использованием искусственного интеллекта, это может застать США врасплох. Однако не исключено, что Штаты имеют свои запасы секретного оружия с ИИ, так как в этой сфере их технологии одни из самых развитых в мире.


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