Порошенко: Коррупция всегда была главной проблемой Украины

Вчера, 19:22

Петр Порошенко заявляет, что коррупция всегда была главной проблемой Украины. Об этом он сообщил в рамках интервью австрийскому изданию Profil.

По заявлению Петра Порошенко, в Украине уже много лет главной проблемой выступает коррупция. В связи с этим власти намерены в течение года создать независимый антикоррупционный суд, который будет активно бороться с этими инцидентами.

Помимо создания антикоррупционного суда, о чем он пообещал заграничным кредиторам, Киев планирует запустить программу по возвращению финансов, которые незаконно были вывезены заграницу украинскими предпринимателями, госслужащими и политиками. Основным приоритетом остается вступление государства в Евросоюз и НАТО. Он уверен, что военный альянс позволит стране обеспечить безопасность от агрессора, которым он назвал Российскую Федерацию.