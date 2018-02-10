В Петербурге сторонников Навального задержали за незаконную агитацию

Вчера, 19:08

В Санкт-Петербурге так называемый «агитационный субботник» закончился для четырех сторонников Алексея Навального в полицейском участке. Правда, активистов не стали долго томить в застенках, а выпустили после составления административных протоколов за распространение незаконной агитации.

Сподвижники Навального, который очень обижен за то, что его не зарегистрировали в ЦИК кандидатом на пост президента из-за двух не снятых судимостей, становится все меньше. Даже малолетние поклонники оппозиционера уже интересуются в соцсетях, на что они перечисляют деньги, экономя на школьных завтраках, если Навальный не будет баллотироваться.

Немногочисленный активисты в Санкт-Петербурге агитировали граждан не идти на президентские выборы и не голосовать, раз там не будет Навального. По свидетельствам очевидцев, народ беззлобно посмеивался над агитаторами и советовал им идти домой к мамам. Напомним в выборах, которые пройдут 18 марта примут участие восемь кандидатов, включая действующего президента Владимира Путина, который зарегистрировался как самовыдвиженец.