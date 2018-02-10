Пресса Великобритании озадачила читателей статьей о «военной игрушке» РФ

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Авторитетное британское издательство Daily Express опубликовало статью о некой «военной игрушке» России. СМИ утверждает, что президент РФ Владимир Путин в настоящее время тестирует истребитель Су-57, провоцируя рост страха войны.

Согласно заявлениям журналистов Daily Express, продемонстрировав доклад на Мюнхенской конференции по безопасности, Россия в тот же день провела первый тестовый полет истребителя Су-57. Новый боевой самолет Путина британская пресса окрестила «наводящей ужас военной игрушкой», способной в любой момент спровоцировать тотальную войну. К Daily Express попали некоторые технические особенности Су-57, среди которых информация о «невероятно мощном радиоэлектронном оборудовании» и способности поражать цель на рекордных дистанциях.

Напомним, ранее Юрий Борисов, занимающий должность замминистра обороны РФ, анонсировал старт испытаний Су-57. Предполагается, новые истребители поступят на вооружение России в 2019 году.