Салами: Военных сил Ирана в Сирии нет

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Замкомандующего Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами заявил, что в Сирии нет военных сил Ирана. Присутствующие на сирийской территории базы не являются военными, они выполняют там совершенно другую миссию, поэтому выступать агрессорами или вести бои они не могут. Кроме того Салами отметил, что эти силы не имеют серьезного оружия.

Хосейн Салами прокомментировал авиаудары на территории Сирии. Он заявил, что в стране отсутствуют военные силы Ирана, а базы, которые сейчас там дислоцируются, не ведут военную деятельность. Присутствующие в Сирии иранские представители являются советниками и консультантами, вести военное участие они не могут.