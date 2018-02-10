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Израиль закрыл часть воздушного пространства над своей территорией

Сегодня, 13:50

В Израиле пока не введено чрезвычайное положение в связи с вторжением иранского беспилотника, однако значительная часть воздушного пространства страны закрыта для полетов. При этом подчеркивается, что крупнейший международный аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве продолжает функционировать в штатном режиме.

В данное время независимые политические и военные эксперты не выработали консолидированного мнения по поводу произошедшего утром инцидента с появлением дрона в воздушном пространстве Израиля и адекватности ответа Тель-Авива. Напомним, израильские войска нанесли массированный удар по позициям сирийских ПВО и иранского контингента, расположенного на западе САР.

Сообщается также о якобы сбитом истребителе F-16, атаковавшем северную территорию Израиля. На данный момент сведения противоречивы и не являются объективными. Известно, что высшее руководство Израиля вырабатывает дальнейшую стратегию по обороне воздушного пространства страны.


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