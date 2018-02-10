Небензя заявил о готовности РФ объединиться с США для борьбы с террором

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Василий Небензя, представляющий РФ в ООН, сообщил о готовности России наладить отношения с США, дабы оказать совместное сопротивление террористическим силам. Государства-члены всемирно организации буквально умоляют Москву и Вашингтон помириться, отметил отечественный политик.

Ранее Небензя провел деловую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Постпред РФ в ООН спросил американского лидера, почему его страна обвиняет Россию в желании снова стать великой державой, впоследствии не получив вразумительного ответа. Небензя передал главе Белого дома послание всемирной организации, буквально умоляющей Москву и Вашингтон объединиться для совместной борьбы с террористической угрозой миру. Россия готова помириться со Штатами, создав цивилизованные двусторонние отношения для достижения совместных целей. Однако Кремль не просится никому в друзья и уж совершенно точно не требует, чтобы его любили, подытожил Небензя.

Диалог российского постпреда в ООН и Трампа проходил около часа. На нем также присутствовали несколько высокопоставленных представителей американского правительства и всемирной организации, в частности, Рекс Тиллерсон (госсекретарь США) и Никки Хейли, представляющая Штаты в ООН.