Трамп выбрал кандидатуру на пост «Царя наркотиков» в США

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Глава Белого дома Дональд Трамп определился с кандидатурой доверенного человека в своей администрации, который сможет объективно и принципиально пресекать нелегальное распространение наркотических средств. «Царем наркотиков», как обозначили должность американские журналисты, стал Джим Кэрролл, заместитель главы аппарата президентской команды.

По мнению Трампа, новая должность позволит в разы уменьшить традиционные коррупционные схемы членов правительства и Конгресса Соединенных Штатов с наркомафией, которая доминирует во властных и политических структурах страны. Кроме того, теперь каждый штат будет обязан предоставлять соответствующие сведения по запросам структуры, подчиненной Кэрроллу. Такая мера стала очередным раздражителем для представителей Демократической партии.

Трампу немедленно припомнили скандал с главой секретариата Белого Дома Роба Портера, которого обвиняют в домашнем насилии. Этот удар касается и начальника аппарата Джона Келли, защищавшего Портера, а затем предложившего Кэрролла на пост «Короля наркотиков». Сам президент США тоже не намерен обвинять своего подчиненного, так как знает, кто стоит за дискредитацией членов его администрации.