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Посол США в РФ страдает без солнца в Москве

Сегодня, 00:36

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман признался, что ему понравилось в Москве, но значительным недостатком лично для него стало слишком малое количество солнца, а также дипломат ощущает нехватку прогулок в полном одиночестве.

 Хантсман признался общественности, что очень хорошо чувствует себя в Москве и чем больше он постигает этот огромный город, тем больше он ему нравится. Посол скучает по красивому виду на горы в Юте. Но несмотря на это, работа в России дает весьма важный и необходимый опыт, написал политик на официальном посольском аккаунте в Twitter.

Посол обратился с просьбой к своим подписчикам сообщить больше информации о любимых местах в России, учитывая все достопримечательности, ресторации и кафешки, чтобы больше узнать о стране.


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