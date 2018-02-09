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Ли Хуэй заявил о наступлении новой эпохи для РФ и КНР

Вчера, 22:13

Дипломат КНР в Москве Ли Хуэй официально заявил о новой эпохе отношений между Китаем и Россией. Он подчеркнул, что к этому ведет увеличение товарооборота от имеющегося сотрудничества.

 В своем выступлении китайский посол Ли Хуэй рассказал, что между Россией и Китаем начинается новая эпоха отношений. Это видно из того, что страны начинают тесно сотрудничать в разных вопросах, в том числе и касательно межгосударственной безопасности. Отдельным пунктом своего монолога Ли Хуэй назвал развитие более тесных экономических российско-китайских отношений. Согласно данным, в 2017 году товарооборот составил 84 миллиарда долларов.

Эта цифра выросла примерно на 20 % сравнительно с предыдущим годовым периодом. По словам посла, в будущем объем продаж товаров сможет дать еще большую прибыль обеим государствам. Со стороны России также отмечены «шаги» навстречу КНР. Правительство согласилось также поддержать празднование нового года в Китае, который отмечается 16 февраля. В доказательство, телебашня Останкино станет красной от огней на несколько часов.


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