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СБУ опровергли информацию о задержании Саакашвили

Сегодня, 17:33

 Бывшего губернатора Одесской области, а также экс-президента Грузии задержал спецназ «Альфа», однако СБУ опровергает это сообщение.

 

Давид Сакварелидзе, который является соратником Михаила Саакашвили, рассказал, что к отелю, где находится экс- глава Одесской области, было направлено спецподразделение. Депутат Игорь Луценко также подтвердил факт задержания.

По обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями суд приговорил лишить свободы Саакашвили сроком на три года. Михаил выразился об этом как о незаконном действии, которое противоречит международным правовым нормам и здравому смыслу.

В столице Украины правоохранительные органы сочли приговор грузинского суда весомой причиной для экстрадиции политика.

Напомним, что подсудимый был задержан в Киеве 8 декабря, после чего его поместили в СИЗО и предъявили обвинения том, что он содействовал участникам преступных организаций и скрывал преступную деятельность. Апелляционным судом Киева было принято постановление от 26 января о заключении подсудимого под домашний арест в ночное время суток. Срок данной меры наказания закончился 6 февраля.


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