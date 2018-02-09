На съезде РСПП Путин предложил новую версию анекдота про тракториста

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Президент РФ Владимир Путин озвучил обновленную версию анекдота про тракториста, которую миллиардер Лисин рассказывал на встрече РСПП. Владимир Лисин - миллиардер, занимающий третью позицию в списке Forbes самых богатых людей Российской Федерации.

Лисин много раз вызывал смех у посетителей съезда РСПП, и вот миллиардеру вздумалось поведать анекдот: "Председатель колхоза поднимается во время собрания и говорит: у нас небольшая проблемка, нужно посевать уже совсем скоро, а кузнец пьёт, надо решать проблему".

Потом в анекдоте перечислились предположения участников: излечить кузнеца, изъять зарплату, избить, но кузнец в деревне был один, все вышеперечисленные решения отверг начальник собрания. "Поднимается рука: а можно его изнасиловать. Начальник говорит: вы чего, с ума сошли, что за абсурд? Тянется вторая рука: а может набьем морду трактористу. А почему трактористу? Ну у нас же их двое", - подвел к итогу Лисин, подчеркнув, что "случается, что мы иногда именно так и совершаем важные решения".

На что Владимир Путин ответил: «Ну мог бы пошутить хотя бы про доярку... Куда вас понесло, Владимир?»