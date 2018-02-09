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Украина будет продавать электронную визу за 65 долларов

Сегодня, 16:33

Несмотря на долгожданный «безвиз» со стороны Европейского союза, Украина намерена ввести электронную визу, стоимостью в 65 долларов за три декады, но для стран, которые не включены в списки миграционного риска. Граждане большинства стран Азии, Африки и Южной Америки будут пересекать украинскую границу только после персонального разрешения Службы национальной безопасности.

Одновременно с этим совместным нововведением Министерства иностранных дел и спецслужб Украины будет резко сокращено количество так называемых Visa on arrival, оформляемых в киевском аэропорту Борисполь. По мнению экспертов, такие действия Украины идут вразрез с политикой европейских спонсоров, которые ратуют за толерантность и прием беженцев из бедствующих стран Азии и Африки.

Напомним, депутаты украинского парламента уже не раз поднимали вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией. Однако, учитывая три миллиона наемных рабочих, получающих деньги на территории России, этот законопроект благоразумно закрывался до следующих выборов.


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