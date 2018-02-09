Боевики на Синайском полуострове получили удар от ВВС Египта

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ВВС Египта нанесли мощный удар по боевикам на Синайском полуострове. Уничтожены склады боеприпасов.

Военно-воздушные силы Египта провели антитеррористическую операцию на севере и в центральной части Синайского полуострова. Сообщается, что, кроме сил ВВС, в ней приняли активное участие сотрудники полиции.

Командовал проведением операции президент, который является и главнокомандующим египетской армии, Абдель Фаттах ас-Сиси. В результате операции были найдены и полностью уничтожены склады боеприпасов, которые принадлежали террористам, их укрепрайоны и штабы. О числе жертв, которые понесли боевики, не сообщается.

Напомним, что Египет уже более трех лет проводит борьбу с террористами на севере Синайского полуострова, где есть места дислокации экстремистских группировок. Именно из этого района боевики совершают атаки на мирные территории, число их жертв исчисляется сотнями.

Известно, что в конце 2017 года президент Египта потребовал провести нещадную борьбу по уничтожению всех очагов терроризма в течение последующих трех месяцев. Только после подавления террористов Синайский полуостров может получить новый виток развития.