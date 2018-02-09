ДНР: Захарченко сообщил о задержании убийц "Гиви" и "Моторолы"

Сегодня, 15:39

Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что задержали нескольких лиц, являющихся убийцами ополченца по прозвищу "Гиви". Предполагается, что они также принимали участие в ликвидации "Моторолы".

Захарченко сообщил, что уже установлены личности всех соучастников убийства, а нескольких из них даже задержали. Он также выразил надежду закончить дело в текущем году.

Напомним, командира батальона по прозвищу "Гиви" Михаила Толстых убили в феврале прошлого года. Его застрелили в собственном кабинете. Предполагается, убийство было совершено с помощью реактивного огнемета "Шмель".

Комбат "Моторола", а в миру Арсен Павлов был убит раньше, в октябре 2016 в лифте собственного дома, подорвавшись на бомбе.

В ликвидации комбатов были обвинены украинские диверсанты.