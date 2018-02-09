VistaNews.ru


ДНР: Захарченко сообщил о задержании убийц "Гиви" и "Моторолы"

Сегодня, 15:39

Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что задержали нескольких лиц, являющихся убийцами ополченца по прозвищу "Гиви". Предполагается, что они также принимали участие в ликвидации "Моторолы".

 Захарченко сообщил, что уже установлены личности всех соучастников убийства, а нескольких из них даже задержали. Он также выразил надежду закончить дело в текущем году.
Напомним, командира батальона по прозвищу "Гиви" Михаила Толстых убили в феврале прошлого года. Его застрелили в собственном кабинете. Предполагается, убийство было совершено с помощью реактивного огнемета "Шмель".
Комбат "Моторола", а в миру Арсен Павлов был убит раньше, в октябре 2016 в лифте собственного дома, подорвавшись на бомбе.
В ликвидации комбатов были обвинены украинские диверсанты.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.