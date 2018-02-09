Ежегодно Минобороны РФ будет закупать 200 танков

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Юрий Борисов, замглавы Минобороны РФ, заявляет, что ведомство планирует ежегодно покупать 200 танков. Активным производством боевых машин занимается «Уралвагонзавод».

Как проинформировал Юрий Борисов, специалисты «Уралвагонзавода» должны выполнять все необходимые задачи в рамках государственного оборонного заказа, так как ведомство намеревается каждый год покупать примерно двести танков с разными модификациями. Он отмечает, что на данный момент предприятие успешно разрешает вопросы с импортозамещением.

Юрий Борисов рассказывает, что перед Министерством обороны России стоит задача не испортить Девятое мая и вовремя подготовить транспортные средства для главного праздника. В их рядах будет и новинка в виде БМПТ, которая хорошо себя зарекомендовала во время конфликтов в Сирии. «Уралвагонзавод» имеет контракты по экспорту и обязался выполнять их в срок.