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Путин надеется, что Западу вскоре надоест политика санкций

Сегодня, 15:25

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал дальнейшее развитие санкционной политики Запада в отношении России. Согласно мнению главы государства, инициаторам санкций скоро надоест антироссийское поведение, после чего отношения с Западом нормализируются.

Выступая перед журналистами, Путин отметил непоколебимость России в санкционных вопросах. Пока Запад будет ущемлять права РФ, Кремль намерен отвечать тем же, подчеркнул глава государства. Искусственные ограничения международных отношений российский президент назвал «путем в тупик», который приносит серьезные убытки как его авторам, так и «жертвам».

«Думаю, инициаторам антироссийской санкционной политики скоро самим надоест их позиция, после чего отношения РФ и Запада снова нормализируются», - приводят слова Путина отечественные СМИ.

В завершение президент отметил, что заграничные предприниматели разделяют его точку зрения. Недавно лидер россиян встречался с бизнесменами из Франции, также считающими массовые антироссийские санкции неоправданными.


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